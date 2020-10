Echaron a Pablo Ruiz del Cantando por ir a una fiesta ilegal

La información fue confirmada por Ángel de Brito, conductor del ciclo junto a Laurita Fernández, y compartió en su cuenta de Twitter algunas fotos en las que aparece el cantante en el encuentro clandestino.

“Último momento: @pruizoficial fue bajado del Cantando 2020 por asistir ayer a una fiesta en Canning”, señaló el periodista.

Luego de conocida la noticia, el propio Ruiz compartió un video en su cuenta de Instagram en el que reconoció el error y adelantó que este lunes se someterá a un hisopado.

"Quiero pedirle perdón a la producción y a toda la gente que confió en mí para entrar al Cantando 2020. Pero me equivoqué, errar es humano también. Pido disculpas públicamente. No es excusa, pero es el Día de la Madre y ustedes saben que perdí a mi vieja hace poco. La verdad es que necesitaba estar con amigos… No es excusa, no se hace y no lo voy a volver a hacer. Pero ese es el motivo. Así que voy a seguir con los protocolos y ojalá pueda enmendar esto”, añadió.