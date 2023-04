Se puede consultar en línea el padrón provisorio para verificar los datos personales

Los electores podrán constatar si sus datos personales figuran correctamente y solicitar enmienda de errores u omisiones hasta el 21 de abril. En tanto, el 26 de mayo se exhibirá el padrón definitivo, en el que figurará la escuela y el número de mesa donde votará cada elector.

Los interesados deberán ingresar su número de DNI. También indicar si es extranjero. De esta forma, podrán verificar si sus datos figuran correctamente. Puede ocurrir que alguna persona no figure en el padrón; que todos o algunos de los datos no sean correctos; que esté registrada una persona fallecida; etc. En esos casos, se podrá realizar el reclamo correspondiente hasta el 21 de abril ante la Cámara Nacional Electoral en la web www.padron.gov.ar/cne_reclamos . Dicho tribunal tiene autoridad y jurisdicción para efectuar las modificaciones y/o supresiones en el padrón.

Asimismo, los interesados podrán plantear su solicitud personalmente en el Juzgado Electoral Provincial, sito en Caseros 684, en la ciudad de Córdoba, de lunes a viernes de 8 a 18 horas. Las consultas telefónicas podrán realizarse al número (0351) 4481010/16.

También podrán enviar una carta certificada con aviso de recepción, en la que se adjunte prueba suficiente de la observación formulada para que se subsane la omisión o el error. Por su parte, las Juntas Electorales Municipales y Comunales y las sedes del interior del Poder Judicial también deben receptar los reclamos con las pruebas suficientes y remitirlas antes de la fecha de vencimiento.

FUENTE Y FOTO: JUSTICIACORDOBA.GOB.AR