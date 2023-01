Hace unos años no era así, pero la verdad es que ahora es prácticamente impensable que un supermercado no ofrezca palta. Esta fruta se ha convertido en un ingrediente habitual en nuestras cocinas y ya son muchos los estudios que confirman sus beneficios. Todo parecen ventajas, pero hay una duda frecuente que acecha a sus fanáticos: cómo guardarla para que no se ponga negra.