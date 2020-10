Roberto González legislador de la Asociación Nacional Republicana (Partido Colorado) y durante una sesión virtual de la Cámara Baja se lo pudo ver en el Zoom sin ropa.

"Me había manchado la camisa con tereré, por lo que me la saqué, y fue en el momento en que estábamos tratando el otorgamiento de la Orden Comuneros a Francisco Russo, y me siento sin percatarme. Me olvidé de que estaba sin camisa y que la cámara estaba activada, y retomo el orden del día, pero fue cuestión de segundos. Luego me levanto y tomo la camisa, eso fue lo que ocurrió", explicó González.

"De todas maneras, presento mis disculpas a la ciudadanía porque fue una desatención, porque hay que extremar cuidados durante una sesión virtual. Pido disculpas a mis colegas y el auditorio", remarcó el legislador del país lindero a Argentina.