Más tarde, se presentó en la Fiscalía asegurando que la acusación fue una confusión. En ese momento, quedó detenida un tiempo por falso testimonio, pero su ex novio sigue detenido por la denuncia y pide que se lo libere.

"Yo soy bipolar; no se la deseo a nadie a esta enfermedad: uno tiene episodios de euforia, de un pico a otro que es depresivo, o puede ser mixto. Hace un año y 8 meses que yo denuncié a mí pareja", dijo la mujer a Villa María Ya!.

"Él sabía que yo era bipolar, pero en realidad no sabía ni había estado con una persona como yo; el decía que me entendía, me ayudaba a mantenerme controlada con la medicación, pero con la pandemia mi trastorno empeoró, porque no me podían controlar o atender o conseguir turno para que mi terapeuta me controlara como lo hago ahora, que cambié de terapeuta y estoy mejor".

"Yo lo denuncié por abuso y maltrato y fue preso; unos meses más tarde lo volví a denunciar por una confusión... pero esa noche que lo acusé yo tuve una crisis, un episodio como se dice, de angustia y euforia a la vez, o sea mixto, por una discusión familiar y celos".

"Todo se juntó y yo tomé medicación de más, tuve caídas, choques, y todo eso se marcó en mí cuerpo. A la noche cuando él vino yo ya había cenado y tomado una bebida en lata como solía hacer cada tanto antes de conocerlo; jamás me vio así, y de ahí no me acuerdo más de nada".

"Hasta que al otro día me levanté y él llamó a mi hijo. No me acuerdo tampoco pero sé que seguí mareada por tanta medicación que ingerí; él se quedó esa noche y la que siguió. Nos pusieron restricción, a la denuncia no me la dejaron leer, solo me hicieron firmar, y nosotros seguimos juntos hasta que lo metieron preso por una falsa acusación por verlo a él con una compañera al frente de mi departamento".

"Él nunca abusó de mi y mucho menos me maltrató, hasta me pedía permiso para tener intimidad si yo no quería o estaba enojada por algo que ya luego se habló... trató bien a mis hijos y a mi ni la voz me levantaba".

"Cuando a él lo encierran con la segunda denuncia, yo llamé a una mujer policía y dos policías que hacían las rondas y llorando desesperada le dije que él no era violador ni tenía abuso de nada; ellos me tranquilizaron porque tuve otro episodio de angustia. No podía dejar así las cosas a una persona inocente".

"Me llevaron al hospital para que me sedaran y me tranquilizaran; me desperté a la mañana en el hospital, estaba descalza, me fui caminando desde el hospital hasta lo de mis padres. Ahí volvimos a discutir, porque ellos no entienden. Cómo así tampoco mis hijos, solo yo, la que lo sufre, y las personas que también lo sufren, los médicos".

"Y él (su pareja), que entre los dos veíamos videos, me entendía, pero no es fácil. Mi padre me llevó a mi departamento, me calza y me lleva a la fiscalía. Cuando llego aún no me había medicado desde la noche anterior ni había cenado ni desayunado".

"Intenté hablar, contar lo que pasó en verdad, pero la fiscal me trató de que me hacía la loca; luego le dije que mi pareja no fue abusador ni violador. Ella me levantó la voz, yo también".

"Ahí me sacaron el celular sin clave y me acusó de falso testimonio, en vez de primero saber qué problema tenía yo y sobre mis episodios. Tuve uno ahí por cómo me maltrataron y me esposaron".

"Pasaron otras cosas que no me acuerdo y otras que si; me llevaron a la Perón y cuando les conté a medias mí problema, pedí que me trajeran mis hijas y la medicación. Llegó mi hija y un policía encargado mandó a llamar al psiquiatra judicial, el cual mandó una carta a la fiscal diciendo que yo no estaba en condiciones de estar encerrada".

"Lo que hice no fue conscientemente, el que conoce sabe. La fiscal de bronca igual me derivó con otro policía detenido a la UCA (Cba). No le importó ni mis hijos. Yo jamás tuve problemas judiciales, no consumo ni drogas, ni tomo, ni fumo y soy sana en mi alimentación... nadie entendía nada".

"Llegué a las 3 de la mañana a la UCA después que me pintaron los dedos. Me trataron muy mal todos. Estando ya allá me sacaron la ropa que me llevó mi hija y que nunca recuperé, como igual la ropa que me sacaron en la Perón y aros de oro".

Luego de una odisea de varios días en los que comenta que fue mal atendida y no recibió su medicación, fue puesta en libertad. "Yo no entiendo como es la Justicia, ¿Te meten preso antes de saber si sos culpable? No puedo dejar a un inocente adentro de la cárcel".

"Les pido por favor que lo dejen en libertad. Yo no le tengo miedo, tendrá sus defectos como todos los hombres pero no para que esté preso ya hace 8 meses y 4 días. Si a mi me encerraron por falso testimonio ¿Por qué él no sale?"

"Les pido a las mujeres que porque tengan bronca o celos, no acusen o hagan denuncias porque dañan y mucho. Cuando un hombre no quiere más, se hablan y se dejan, es más sano".