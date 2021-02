"Quiero agradecer a todos los médicos que me cuidaron, que me acompañaron. La gente del Hospital Pasteur es muy buena y tenemos un hospital modelo", dijo Bertola, muy emocionado.

Es que, hace tres meses, al hombre le diagnosticaron coronavirus tras presentar síntomas compatibles. Su familia lo llevó al nosocomio provincial, donde lo hisoparon y dieron con la enfermedad.

Inmediatamente, Bertola fue internado. Lo mantuvieron aislado pero con todas las atenciones necesarias para sobrellevar la enfermedad. Conforme pasó el tiempo, el jubilado presentó notables mejorías y le dieron el alta.

"Me mandaron a mi casa. Tenía que estar 10 días encerrado, sólo. No sabía bien cómo me iba a ir o si me iba a faltar algo. Pero mi hija me ayudó. Durante ese tiempo no me faltó nada. Y los médicos estuvieron muy atentos a mí, por eso estoy tan agradecido", contó.

Bertola ya está totalmente recuperado y, ante la consulta, dijo no haber quedado con secuelas. De todas maneras, pidió a la sociedad que se cuide: "No es agradable estar enfermo y aislado, sin poder ver a tu familia. Cuídense", recomendó.

Y reiteró su agradecimiento a todo el personal del Hospital Pasteur: "Estoy muy agradecido. Hoy estoy bien por todos ellos. No sé que hubiera pasado pero me recuperé del coronavirus por su trabajo", afirmó.