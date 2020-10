Patricia Bullrich convocó a una marcha contra del gobierno

Si bien la marcha está convocando a los opositores del gobierno al Obelisco en la ciudad de Buenos Aires, la protesta se llevaría adelante en diferentes ciudades importantes del país. No es la primera marcha en contra del gobierno en Argentina este año ya el 17 de Abril hubo un antecedente, en ese caso se sumó el radical Luis Brandoni junto a la ex ministra de seguridad para manifestarse entre varias cosas por la cuarentena, luego le siguieron otra con motivo de la reforma judicial, uno de los temas más controvertidos en la agenda política argentina durante este año tan particular.

En el video que se ve a continuación Patricia Bullrich hace mención a una "debacle total" y a una "agenda clandestina" de la ex Presidenta de la Nación

https://twitter.com/PatoBullrich/status/1313495519776440322 Por la economía, la salud, la educación y la libertad de los argentinos. El 12 de octubre voy a marchar con mi bandera, en mi vehículo, junto a millones de ciudadanos de todo el país, en defensa de la República. #12OSomosLibres pic.twitter.com/bInNrwe5WC — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 6, 2020

"El 12 de octubre voy con mi bandera y mi auto a la marcha, voy porque creo que tenemos que salir de esta situación en la que estamos miles de empresas, comercios, trabajadores, estudiantes; todo el país en la debacle total por una situación que se podría haber evitado. Y los estudiantes, que no vuelven a estudiar, los chicos en sus casas sin escuelas, destruyendo un año de educación", dijo Patricia Bullrich.

"Por todo esto tenemos que marchar, porque además, atrás de esta agenda hay una agenda clandestina, está la agenda de la vicepresidenta, de la impunidad, del querer llevarse la Corte Suprema puesta, de llevarse los jueces puestos, de llevarse al procurador, de decir 'en la Argentina no pasó nada, hay impunidad', y nosotros esa no la vamos a dejar pasar", comentó.

Hacia el final del video, insistió: "Yo, Patricia Bullrich, el 12 de octubre estoy ahí, por nuestra libertad y nuestra República, ¿vamos?".