Patricia Bullrich llamó a marchar contra el gobierno el 8N

Acompañado por un fragmento de una entrevista que dió el martes por la noche en el programa Todo Noticias (TN), la titular del principal partido político en la oposición llamó a una nueva movilización con el siguiente texto:

"El #8N marchemos para pedirle a los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli que no renuncien a sus causas. Más allá del fallo, los jueces siguen en sus cargos hasta el próximo concurso, que puede demorar años. ¡No nos resignemos!"

En la nota que dió para TN dijo: "Decirle a los tres jueces (escucharán o no mi palabra) que no renuncien, que sigan haciendo justicia hasta el momento que vengan los nuevos, porque esto significa que siguen los juicios en los que están haciendo justicia, es importante que no se vayan, y yo diría que ya que hay una organización de una marcha el ocho de noviembre, que la gente el 8N, le pida a Brugial, Bertuzzi y Castelli que no se vayan, que no dejen espacios que puedan ser cubiertos temporalmente (contrariamente a lo que dice el presidente) por algún juez que no represente el pensamiento general del derecho argentino, sino que quiera representar una causa que nos lleva a la impunidad"

Con esas palabras Patricia Bullrich dió a entender cuáles serán las principales consignas en otra marcha en plena pandemia contra el gobierno, algo que el oficialismo critica por el modo, pero que se dió con el Día de la Lealtad, el pasado 17 de octubre con manifestaciones masivas en la ciudad de Buenos Aires.

En Villa María seguramente se dará la marcha, en la esquina céntrica de Buenos Aires y General Paz, en donde habitualmente se concentran este tipo de movilizaciones. Las anteriores tenían como motivo además de la oposición a un gobierno, la flexibilización de diferentes actividades.