También es importante bañarlo, secarlo y a pesar de que vengan productos estilo champú lo mejor es con agua y jabón blanco.

“Hay perros que sufren mas y otros que sufren menos, depende la raza. Por ejemplo los siberianos, los perros que viven en otros climas” relató el veterinario Juan José Negro.

Consultado sobre si llegan animales con golpes de calor dijo: “Llegan, ahí hay algún abandono por ejemplo al dejar el perro adentro del auto, en el baúl. A veces se olvidan, no siempre a propósito. Cuando llegan se les da un baño de agua tibia, no fria y tratar de bajar la temperatura.”

En relación a los síntomas que presentan las mascotas que sufren un golpe de calor expresó: “Hay una especia de decaimiento, no comen, toman agua, no siempre toda la que necesitan. Si la cosa no está bien traerlo al veterinario.”

Audio gentileza Canal Mirate.