Más personas resultaron lastimadas en los festejos de ayer

Yazmín, de 20 años, fue golpeada con una lata de cerveza en la cabeza: "Perdía mucha sangre y tuve que ir a Urgencias; la policía me llevó hasta el Hospital", comentó a este medio.

"Yo estaba lejos del lugar y la lata me llegó igual y me dio en la cabeza. He visto más gente golpeada", sostuvo.

Por otro lado, Martina, de 17 años, también recibió un golpe por una lata de cerveza en la cabeza. Si bien esta solo le provocó un chichón, una lata de espuma loca le produjo un pequeño corte en la zona de la clavícula.

"Sé que a un chico le reventaron un petardo en la pierna también", reveló. Estos dos casos se suman al publicado ayer en nuestro portal; el domingo, pase lo que pase, instamos a la sociedad a festejar con responsabilidad.