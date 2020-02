Pide la tenencia con desesperación: “Papá vení a buscarme, vení con la policía, me tienen secuestrada”

Guillermo Damián Alessandría era un hombre casado, con hijos, que luego de vivir en Villa María decide mudarse a la provincia de Santiago del Estero en donde alquila un departamento para él y su familia.

El día del cumpleaños, Guillermo obtiene el peor regalo que un padre puede recibir: su hija es traída nuevamente a nuestra ciudad sin su consentimiento.

La madre solicitó una orden de restricción en contra de él e intervino en la causa la Jueza de Familia Dra. María Alejandra Garay Moyano.

Luego de un año y medio sin ver a su hija, Alessandría logra acceder a una audiencia de mediación a través de su abogado patrocinador Dr. Emiliano David Bocco M.P. 4-892.

En ella, acuerdan un régimen de cuota alimentaria y un régimen de visita amplio para cuando el padre visite nuestra ciudad y que, además, la menor pueda pasar unos días de vacaciones con su progenitor.

“Estando en Santiago del Estero mi hija me empieza a contar cuál era su situación en Córdoba, la cual no era muy saludable para mi hija de 10 años. En su teléfono encuentro pornografía”, relató a Villa María Ya! el padre a través de un video.

“El 22 de enero mi hija tenía que volver a Córdoba y no quería volver. Entonces hago una exposición en la provincia de Santiago del Estero manifestando lo que sucedía”, continuó relatando.

“La jueza me dice que va a llamar a E. A. T. (la menor) para ser escuchada. Me retiro a la sala de espera. Allí mi hija manifiesta que quería vivir con su papá, que por favor la respeten y al ver a su madre se largó a llorar y la jueza, sin importarle me hizo sacar de Tribunales con la Policía”.

Al día siguiente, Guillermo regresa a Santiago del Estero y recibe mensajes de E. A. T. desde el teléfono de su mamá: “papá vení a buscarme, vení con la policía, me tienen secuestrada, no dudes más, voy a morirme si no vivo con vos”.

“Le pido por favor, devuélvame a mi hija, Doctora. Mi hija está sufriendo. Le pido por favor, hágalo por E. A. T. No es justo que yo no tenga comunicación. El día de su cumpleaños no la puedo ni saludar (ella cumplió años el 19 de Febrero)” finaliza visiblemente emocionado y al borde del llanto.

Villa María Ya! pudo acceder a los mensajes que le envía la niña a su papá. Serán publicados próximamente.