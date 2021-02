El jefe del cuerpo de Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad, Gustavo Nicola, dijo al respecto que el Piedras Moras empezó a erogar 100 metros cúbicos de agua por segundo. "No traerá grandes complicaciones. Puede salir un poco de agua en algunos sectores, pero no habrá calles anegadas", declaró.

Esto se evitará porque el dique local mantendrá sus válvulas abiertas y se "harán los pulmones en el embalse de Piedras Moras".

"No es una gran creciente", aseveró, pero pidipo precaución de "no bañarse en zonas no controladas. Si no saben, no se metan en el agua. Y por favor los pescadores, evitar ciertos sectores", recalcó.

En nuestra ciudad todavía se pronostican lluvias, aunque las que más afectan el nivel del agua son las que suceden en las sierras de nuestra provincia.