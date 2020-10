Tal cual había anticipado Villa María Ya!, un policía denunció a tres comisarios el viernes pasado por el presunto delito de robo de autopartes. La acción judicial se dio después de que la propia Departamental denunciara a este policía cuando compró un auto para chatarra.

El oficial ofendido no dudó y presentó una denuncia muy detallada. No se trata de una globalidad, sino que el policía ofreció datos de días, horas y qué autos fueron los desarmados por mecánicos que llegaban al depósito de Las Acacias con órdenes emanadas supuestamente por estos jefes para quedarse con autopartes.

La justicia tomó dato de todos estos detalles y está tratando de establecer si hubo delito o no. Incluso se están tomando testimonios de los mecánicos que habrían sido enviados a desarmar autos secuestrados. Por el momento eso no quedó esclarecido por lo que no hay imputados, pero las miradas están puestas, entre otros comisarios, en el jefe de la Departamental San Martín.

Cabe recordar que los vehículos que llegan al depósito judicial son aquellos que fueron parte de hechos delictivos o que también estuvieron involucrados en accidentes de tránsito y la policía secuestró.