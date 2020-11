Robo de autopartes: el policía Dagatti ya tiene abogado

Según le contó a Villa María Ya, José Luis Bertoldi, ya aceptó esta mañana asumir la defensa del comisario y espera resolver el día para la declaración indagatoria.

Cabe recordar que por este caso de presunto desmanejo del depósito, -que fue anticipo de este medio- se removió a toda la cúpula de la policía local. El jefe, Walter Roldán y el segundo jefe, Juan Carlos Arias quedaron imputados por malversación de bienes equiparables a públicos.

En tanto que, Lucas Dagatti y Franco Bernardi fueron detenidos y llevados al penal de Bouwer.

Bertoldi dijo que asumirá la defensa, pero no pudo aportar más datos porque la investigación permanece en secreto de sumario y todavía no hay fecha para la indagatoria, aunque presupone que sería la semana que viene y de manera virtual: "Todavía no hablé con mi cliente. Fui informado por sus familiares. Lo que sé es por las publicaciones de los medios", dijo.

Y adelantó que "probablemente lo visite el jueves o viernes, depende de las restricciones".