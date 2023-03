Concretamente, se trata de Javier Marcos, quien tiene como clientes a los agentes Pablo Sánchez y Leonel Moresco. El jurista precisó en declaraciones a Villa María Ya! que están imputados por ser supuestos autores de los delitos de "Severidades, Vejaciones, Apremios" y que se le agrega "otra imputación de una supuesta Falsedad Ideológica".

El abogado explicó: "En el caso de la primera imputación, Severidades tiene que ver con un exceso o extralimitación de cualquier funcionario público en el ejercicio de sus funciones, en el trato que debe tener con un detenido. Un ejemplo de eso sería mantener un detenido dentro de una celda durante mucho tiempo sin permitirle ir al baño".

"Una vejación tiene que ver con algo un poquito más grave, someter a un detenido a humillaciones, y en el caso de los apremios, estamos hablando de algún tipo de fuerza que se puede haber ejercido en contra de un detenido, pero no llega a ser una tortura", agregó Marcos.

Asimismo, destacó: "En el caso de falsedad ideológica estamos hablando de que contamos con un documento que es un documento apto, un documento público, verdadero, donde se ha insertado algo que no es verdadero. Por ejemplo, a la hora de hacer constar en un documento algo que no existió, o que no existió de esa forma".

Por otra parte, Marcos manifestó: "La primera decisión que tomó el fiscal, de detenerlos, nos va a mantener en vilo hasta que podamos tomar contacto con la causa". El abogado contó que ayer tuvo "una conversación con el fiscal" y que les adelantó "que la semana que viene es muy probable que se tome la declaración indagatoria".

"No sabemos los pormenores, no tenemos conocimiento de la prueba que tiene el fiscal, interpreto que debe tener indicios suficientes por el momento, para tomar este tipo de determinación", agregó.

En este sentido, Marcos señaló: "Son funcionarios públicos, en este caso funcionarios policiales, y es muy difícil realizar una investigación sin tomar este tipo de determinaciones, porque se debe asegurar esa investigación". "Hay un tiempo procesal que está permitido para una detención, y más adelante se verá si hay peligro procesal o no para que continúen detenidos, pero por el momento es muy pronto", añadió.

Por otra parte, el abogado contó en donde están detenidos los policías: "Se encuentran alojados en Bouwer, hay un pabellón fuerza, a los cuales todas aquellas personas que pertenecen a las fuerzas de seguridad deben estar en un lugar diferencial".

Finalmente, cabe destacar que el comisario Franco Baravalle Salum podría ser defendido por el abogado Rodrigo Hayas, en tanto que la sargento Natalia Fernández será defendida por Marcelo Martín Silvano. Finalmente, la oficial principal Dayana Paredes aún no designó un defensor.

