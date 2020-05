Por poner alta la música, sufrió violencia policial y ahora los denunció

Diego Planas es un vecino de Villa María que ahora se encuentra en un juicio contra la Policía de Córdoba, al denuncia un caso de violencia policial durante un procedimiento en el que lo detuvieron por tener la música alta.

En diálogo con Radio Líder Argentina, el hombre contó en detalles su caso y dijo que tiene fotos y videos de lo que le pasó, material que está en poder de su abogada defensora.

“Lamentablemente lo que me pasó a mí, se fue a mayores por una cosa muy simple. Fue el sábado a la noche del fin de semana de Pascuas. Estaba con mis hijos, el más chico de 12 y el más grande de 19. Lo aclaro porque no era una fiesta, vivo sólo con mis hijos. Empezamos a escuchar música, a hacer videítos que subimos al face. Sí, la música estaba fuerte y algún vecino se habrá molestado y me denunció. Vino Seguridad Ciudadana, que llegó sin barbijo. Me dicen lo de la denuncia y me enojé un poco. Hace 30 días que no trabajo y por lo menos me tomé el sábado a la noche, no un día de la semana, para despabilarme un poco”, inició su relato Planas.

Y contó que uno de los integrantes de Seguridad Ciudadana pidió que venga un móvil. El hombre apagó la música, pero igual cayeron 7 patrulleros, “uno entró en contramano. Me sorprendí porque no podía creer que se me juntaron alrededor de 10 policías en mi casa. Uno de ellos, bastante prepotente preguntó ‘qué pasa acá’. Yo siempre adentro de mi casa y tengo todo filmado. Le explico y me dice que salga un ratito para que charlemos. Le digo que no, que ya estábamos hablando. Entonces me tira el manotazo y yo estaba con mi hijo más grande en la puerta”.

Mientras sucedía todo esto, el hijo más chico filmaba todo desde abajo de la mesa. “Cuando veo la acción de este policía empiezo a filmar. Le pregunto su nombre y me dice que es Raúl Valdivia. Y dice que deje de filmar. Entonces mi hijo más grande, pregunta porqué no se puede filmar. ‘Porque está boludeando’, me respondió”.

“Como estaba seguro que no estaba haciendo nada malo, lo único era la música alta pero la había apagado, entonces me arrimo a la puerta a exponer mi punto de vista, siempre con respeto. La policía todo el tiempo quería hacerme salir de mi casa, y algunos no tenían barbijo”.

“Entonces el oficial Valvidia me vuelve a tirar el manotazo y me agarra de la ropa. Entonces yo me tiro para atrás y él se mete adentro de mi casa. Se tumban sillas, y se cae una latita de speed y vodka, que era lo único que estaba tomando. No estaba borracho. Entonces sigo filmando y le digo que lo estoy haciendo. Y este policía agarró a mí hijo de la ropa y él se agarró con las dos manos del marco de la puerta. Y entre 3 policías lo sacaron de la casa y lo plancharon contra el suelo boca abajo. No podía creer lo que estaba pasando”, narró desesperadamente.

“Entonces yo lucho, sin pegar, forcejeando para lograr apagar el celular para que no me eliminaran la filmación. Me sacan de mi casa, nos esposan y nos suben al patrullero. Ya había apagado el teléfono y veo como 5 o 6 policías ingresan a mi casa sin ningún permiso, sin guantes, ni barbijo. A mí hijo más chico lo aprietan y le dicen textualmente ‘¿vos no te habrás hecho el boludo y estabas filmando, no?’. Mi hijo le dice que no, le revisan el celular. No encuentran la filmación y lo obligan a desbloquear el celular mío. Él, asustado por supuesto, lo desbloqueó y borraron la filmación. Se llevaron el celular. Y yo todavía no sé donde está”, siguió

Y contó que lo detuvieron desde las 4 de la mañana hasta las 9 de la noche, unas 14 o 15 horas en la alcaldía de la calle Piedras. “Sin barbijos, amontonados con 12 personas en la celda. Ahí hay una cámara y la fiscalía puede revisar la filmación y ver cómo estábamos”, añadió.

“A mí hijo de 12 años, en vez de llamar a la madre para que venga a buscarlo, lo sacaron de la cuarentena, lo subieron a un patrullero sin barbijo ni guantes. Él se puso porque quiso el barbijo. Siempre tuvimos el máximo cuidado y resulta que por una simple pavada pasó todo esto. Y lo llevaron 30 cuadras hasta la casa de la mamá. Es una cosa de locos lo que hicieron en mi casa”, exclamó muy enojado.

Y confirmó que inició acciones legales e hizo el reclamo por el celular que no aparece en ningún lado: “A nosotros nos caratularon como amenaza y resistencia a la autoridad. En ningún momento sale la amenaza en el video. Forcejeamos pero para meternos en la casa”.

El celular es una herramienta de trabajo porque no puede recuperar contacto de clientes. Diego trabaja como electricista particular: “Llamo a mi teléfono y da como apagado. Mi hijo está caratulado con esta imputación y él está estudiando para entrar a la universidad y puede tener complicaciones por estas imputaciones falsas”.

“Tengo una costilla quebrada, pero no fui al médico por medio a exponerme en esta cuarentena. Y se me rompió durante el forcejeo”.

“Ahora luchamos para que nos saquen estas falsas imputaciones. Y para que otras personas no pasen por lo mismo”.