Diseña prendas y joyería a partir de cápsulas de café

Su carrera comenzó hace unos años, cuando después de haber estudiado Comunicación Social decidió darle un giro a su carrera. En aquel entonces, se dedicó a estudiar las distintas aristas que precisaba para crear su propio emprendimiento y materializar las piezas de joyería que tenía en su mente.

Su marca personal, cuenta con propuestas únicas como anillos, collares, brazaletes, pulseras, aros, hebillas y distintas opciones de indumentaria. Pero sin dudas, algunos de los productos que más llamaron la atención de sus diseños fueron aquellos creados con material que iba a ser tirado a la basura.

“Luego de sacar al mercado varias colecciones, una tarde me encontré vaciando el contenedor de la máquina de café de mi casa y mi cesto se llenó de colores. Ahí empecé a tomar conciencia de que estábamos tirando algo que en ese momento no se estaba reciclando y, por otro lado, empecé a considerarlo como un material precioso que podía convertirse en algo”, manifestó Andrea.

Para que las cápsulas de café acaben en una pieza de joyería o en un vestido, Andrea las vacía, las lava, las limpia y desinfecta, las deja secar, y recién después trabaja sobre ellas comprimiéndolas, cortándolas y dándoles forma. Además, como materia prima, también trabaja sobre bolsas de plástico usadas.

A post shared by Andrea De Navarrete (@adnjewelry)

“Tanto con las cápsulas como con las bolsas me permito ir más allá, hacer modelos más jugados, para que se vea que el diseño y la creatividad no tiene límites y que no requieren necesariamente del uso de materiales inalcanzables”, expresó la artista. Y añadió que para ella, crear con material sustentable significa repensar el diseño dejando de lado los materiales clásicos.