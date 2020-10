Presupuesto 2021: será un 66 por ciento más que el actual

La titular de Economía, explicó que el proyecto de Presupuesto está basado en los ocho ejes de gestión que el Gobierno municipal tiene definidos, como educación y cultura, salud y prevención, desarrollo urbanístico y protección del medioambiente, inclusión social y accesibilidad, seguridad ciudadana y prácticas de transparencia y buenas prácticas de gestión.

En términos generales, el proyecto de Presupuesto asciende a 3.920.455.577 pesos reflejando un aumento del 66% con respecto al que está en ejecución. Lucarelli indicó que el incremento se debe a que comprende y contempla en la parte vinculada al desarrollo urbanístico, obras públicas gestionadas y que serán financiadas por el Gobierno Nacional a través de la Secretaría de Obras Públicas, a cargo de Martín Gill, y otras reparticiones.

En ese sentido, destacó que el presupuesto de obra pública se triplicó en relación al año en curso, pasando de 247 millones a 770 millones, y de los cuales 640 corresponden a fondos no reembolsables.

Sin contar estos aportes nacionales y otros de provincia, el incremento real del presupuesto en términos generales es del 38%, indicó Lucarelli.

Debido al contexto económico y social que se atraviesa por la pandemia y, previendo que se extenderá en algunos meses del 2021, el presupuesto proyectado fortalece las áreas de Salud, Inclusión Social y Educación. En cuanto a la primera, aumenta en un 65% en relación al año en curso; el presupuesto para Inclusión Social aumenta un 48% principalmente por la asistencia social, y el área de Educación, un incremento del 108%.

El aumento en la cartera de Educación, se debe a que será junto a las otras secretarías mencionadas, un pilar fundamental para acompañar y garantizar el proceso educativo de niños, jóvenes y adultos desde el acompañamiento pedagógico hasta brindando recursos para el acceso.

Tarifaria

La secretaria de Economía, Daniela Lucarelli, explicó que el presupuesto se realizó de manera equilibrada, previendo la misma proporción de ingresos que de egresos. En cuanto al proyecto de ordenanza tarifaria, indicó que va de la mano con el trabajo comprometido y responsable, que responde también al contexto económico social.

De esta manera, indicó que la ordenanza tarifaria sólo prevé el incremento de importes fijos en un 30% y que no habrá modificación en alícuotas en ningún tributo por lo que no presenta demasiados cambios. Además, el incremento razonable se justifica en lo que significaría la generación de los recursos necesarios para garantizar el cumplimiento de las metas.

Agregó también que el proyecto tarifario contempla aspectos que tienen como propósito acompañar a diferentes sectores como remises y taxistas, y que se trabaja para aplicar la tasa de manera equilibrada. También mantiene el 20% de descuento para el pago anual, la tarifa social para contribuyentes con escasa capacidad contributiva y los beneficios para actividades industriales.

Además, el proyecto tarifario prevé el nuevo sistema de estacionamiento medido que se implementará en diciembre y, en ese sentido, la funcionaria explicó que se prevé una tarifa de hasta 20 pesos ya que la intención es establecer diferentes precios según zonas de estacionamiento, promoviendo el estacionamiento en sectores más accesibles y así brindar mayor dinámica en el microcentro.

Por otro lado, Lucarelli indicó que por la situación económica, la recaudación se mantiene en un 70% en relación a la que se tenía con anterioridad al escenario de pandemia. En ese sentido, agradeció el esfuerzo y acompañamiento de los ciudadanos. Agregó también que en la próxima semana comenzarán a entregar los fondos no reembolsables del programa de asistencia creado por el municipio a través del Decreto 440, en donde acompaña no solo con eximiciones sino con fondos a sectores o rubros que no han podido desarrollar su actividad a causa del aislamiento.