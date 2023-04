Piden el procesamiento de la extrabajadora del Correo

Después de una investigación que incluyó pericias, allanamientos en el Correo y en el domicilio de Díaz, la fiscal elevó al juez Federal el pedido de procesamiento por 16 hechos de “Defraudación contra la Administración Pública”.

La funcionaria analizó cada ticket reclamado por el verdadero beneficiario y concluyó que al menos en un caso, la trabajadora habría falsificado la firma de la persona que debía cobrar. En otros casos, el mismo beneficiario firmaba tres tickets pero recibía el dinero de dos y también hay firmas adulteradas que no corresponden a la grafía de Díaz, por lo que sospechan que el tercer mecanismo fue hacer firmar a un tercero.

Las cifras de los tickets son variadas: hay de 900 pesos hasta de 30 mil. Pero en total, durante el mes de junio de 2022 -más un caso en abril y otro en mayo del mismo año- alcanzan un monto de 273 mil pesos.

Consideró que el argumento defensivo de Díaz, quien señaló ante la Fiscalía que probablemente, por el barbijo, no reconoció que el verdadero beneficiario no era el que estaba cobrando, a lo que la funcionaria judicial consideró que es “ajeno a toda lógica” que 16 personas que no se conocen entre sí lleguen al correo con un documento que no es propio.

El segundo argumento defensivo que esgrimió la extrabajadora del Correo es que probablemente, su clave haya sido utilizada por otro compañero. La fiscal consideró, en base a los testimonios de las autoridades de esa oficina, que la clave de cada cajero es ideada por cada trabajador y que es intransferible. Además, si hay sospecha de que ha sido vulnerada, puede cambiarla en cualquier momento. Otro dato a señalar es que los mismos que reclamaron, pudieron identificar por sus características físicas a Milagro como la persona que estaba en la caja al momento del cobro.

El otro elemento de prueba que confirmó más aún a la Fiscalía para pedir el procesamiento es que en la casa de Milagro Díaz había formularios para que el beneficiario afectado desestime la queja realizada. Se probó que en dos casos, la misma trabajadora le dio el dinero a cambio de que retiraran la presentación en el libro de quejas del Correo.

Ahora es el juez que debe decidir si procesa o no a la exempleada y en caso de que quede firme el procesamiento, se realizará el juicio en Córdoba Capital ante una de las Cámaras Penales de la Justicia Federal.

Piden el procesamiento de la extrabajadora del Correo

¿Más información?

- Unite a nuestro grupo de noticias: Click aquí

- Escribinos por WhatsApp: Click aquí

- Seguinos en Facebook: Click aquí

- Buscanos en Instagram: Click aquí

- Estamos en Twitter: Click aquí

- Nuestra comunidad en Telegram: Click aquí

- Recibí las noticias por Telegram: Click aquí

- Estamos en Tik Tok: Click aquí

- Suscribite en YouTube: Click aquí

- Grupo de Villa María en Telegram: Click aquí