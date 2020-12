Hugo Biga, es productor, viene con esta comunidad desde hace tiempo haciendo donaciones,

Vengo desde hace tiempo haciendo colaboraciones con esta ONG, incluso esta obra estaba frenada por la cuarentena. Cuando vi el depósito me generó tal enojo que hice unas llamadas y hoy ya están comenzando el trabajo”, afirmó

“El trabajo consiste en una perforación, había estudios de caudal y calidad de vida hechos por equipos técnicos de la zona y tenía certeza de que esto iba a funcionar”, expresó.

El enojo ante el depósito fue por el tema de las retenciones: “No deberían existir, ya lo dijimos varias veces, la segmentación se da en términos de ganancias y se debe ir ajustando por inflación, son discriminatorias y no coparticipables. Cuando cobrás esto, estás adhiriendo a la medida y yo no iba a permitir eso”, afirmó.

Y aclaró: “No soy un gran productor, hace siete años no tomo vacaciones y tuve inundaciones en la zona que me causaron un gran perjuicio económico. Estoy enojado con quienes promovieron la segmentación”.

Aseguró que no conoce el lugar donde habita la comunidad, pero sabe que solo cuentan con el agua de lluvia y, por ejemplo, no pueden recibir donaciones de leche en polvo porque no tienen cómo prepararla.

“Es desidia de todos, hasta de uno mismo, porque como ciudadano no podés dejar que pasen esas cosas”, finalizó.