Denuncia contra un profesor de la escuela Padre Hugo Salvato

Ante la queja de unos chicos en particular, las mamás comenzaron a preguntarle a sus hijos y se fueron destapando muchos posibles casos de maltrato infantil. Finalmente, una de las madres radicó una denuncia en la Unidad Judicial y ante el Ministerio de Educación.

Dentro de los relatos, se encuentra el de "poner a un chico de tercer grado en cuatro para pegarle chirlos en la cola", o el de otro chico que dice que "le dobló los dedos".

Uno de los más recurrentes es la violencia a la hora de hacer devoluciones de los trabajos de los alumnos, calificándolos de "dibujos horribles", "que para hacer eso mejor que no haga nada", entre otras duras palabras para un maestro de primaria.

Pero las acusaciones más graves tienen que ver con posibles tocamientos indebidos. Según cuenta una de las madres, su hijo le develó que "se para atrás de todos los chicos para tocarles los orejas, y comentó que las más lindas, grandes y carnosas las tiene X compañero".

"A nosotros también nos subía a la falda", habría comentado otro niño. Cuando se le preguntó por qué nunca había contado esto antes, respondió que "lo hace con todos porque es bueno", dando a entender una normalización del comportamiento.

Más testimonios

"Yo también tuve problemas porque me trató mal a mi hija. Ella me dijo que fue por acoso. Y que durante la clase de jornada se acuesta en el piso para que los chicos se acuesten arriba de él. Y que tocó a una nena. Eso fue lo que me dijo mi hija".

"El año pasado yo fui también a hablar porque la manoteó a mi hija y la hizo llorar. Adelante de la directora negó todo y la trató a mi hija de mentirosa, y siempre que puede le recalca que ella inventó toda la situación"

"Mis hijas me dijeron (ahora que sale esto y pregunto) que les doblaba los dedos. Nunca me lo dijeron"

"Mi hijo me decía que le corría la silla a los chicos cuando se iban a sentar para que se caigan. Y después decía que era una broma"

"Lo que cuenta mi hija es con el tema de los dibujos que le dice que son horribles. También me cuenta las cosas que le hace a X. Que le da besos, que le hace cosquillas y que los otros días lo tiró al tacho de basura"

"El mío me acaba de decir que a él también lo metió al tacho de basura. Terminó el año pasado él".

"El mío me dice que les hace cosquilla con cariño"

"A mi nena le tiró la mochila arriba de la mesa y le rompió la botella de agua; mi otro nene me dijo que les grita mucho"

"Mi nene de primero dice que a los compañeritos les tira los dibujos a la basura y que son re feos"

-

El viernes, luego de radicada la denuncia en la Unidad Judicial y de que colegio y acusado fueran notificados, el profesor le habría dicho a los chicos que a partir de ahora, gracias a que la mamá de uno de ellos lo denunció, debían saludarse sin besos y solo chocando los puños.

Los quejas individuales se han dado en años anteriores, pero aseguran que los directivos nunca tomaron cartas en el asunto, y que si bien un año se labraron actas contra el profesor, siempre terminaron respaldándolo.

"Queremos todos una explicación de parte de la escuela porque nadie nos contó nada, nos enteramos por los chicos que llegó una denuncia por abuso y por maltrato infantil a la escuela", es el reclamo unificado de muchas madres del colegio.

Muchos chicos comentan que no vieron tocamientos pero sí maltratos, aunque otros sostienen lo contrario. Lo que este grupo de mamás pide es "que se separe del cargo al profesor hasta que se sepa qué pasó realmente".

¿Más información?

- Unite a nuestro grupo de noticias: Click aquí

- Escribinos por WhatsApp: Click aquí

- Seguinos en Facebook: Click aquí

- Buscanos en Instagram: Click aquí

- Estamos en Twitter: Click aquí

- Nuestra comunidad en Telegram: Click aquí

- Recibí las noticias por Telegram: Click aquí

- Estamos en Tik Tok: Click aquí

- Suscribite en YouTube: Click aquí

- Grupo de Villa María en Telegram: Click aquí