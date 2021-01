Su hija, Sandra Vanegas, compartió la foto y escribió adjunto a ella en sus redes sociales, que su padre a pesar de tener varias complicaciones de salud, en vez de descansar, se la pasaba corrigiendo exámenes de sus alumnos, para no dejar nada pendiente.

Sandra le tomó la fotografía 24 horas antes de que el cuadro de su padre se agravara y lamentablemente falleciera.

En la publicación realizó una reflexión hacia la profesión y las exigencias: "Este es mi papá Alejandro Navarro, el día antes de que falleciera, preocupado por finalizar las notas para los informes de progreso. Sabía que iba a urgencias así que empacó su portátil y cargador para poder entrar en ellos", inició en su relato.

Y continuó: "Los médicos venían a verlo. Estaban haciendo pruebas, le decían que necesitaba decidir lo que quería en el caso de que su corazón se detuviera: RCP e intubación o para ir en paz. Él respondería a sus preguntas y cursaría con notas", explicó la joven.

"Los profesores dedican tantas horas extras, horas que muchos no se dan cuenta. Incluso durante una pandemia, incluso durante una crisis de salud, los profesores se preocupan por cumplir sus funciones.

"Gracias a tus maestros. Si estás casado con uno, ayúdales a establecer límites, si eres la hija / hijo de uno, no dejes que trabajen una vez que estén en casa. Sé amable con tus maestros".

Para finalizar indicó: "Profesores no normalizemos el trabajo después de horas, no normalicemos quedarse en el trabajo hasta tarde. Eres reemplazable en el trabajo. No eres reemplazable en casa".