Triatlón: Natalio Puebla se consagró campeón provincial

Precisamente, tras la disputa de las tres fechas del campeonato oficial de la Asociación de Triatlón, Duatlón y Pruebas Combinadas de la Provincia de Córdoba, el deportista local logró quedarse con el primer puesto en el ranking general y de su categoría (30-34 años).

Tras la obtención del certamen, Puebla contó en diálogo con Villa María Ya! estar "muy contento", ya que en 2022 quedó tercero en la tabla general y primero en su categoría. "Este año era como el principal objetivo tratar de repetir, de estar en los tres primeros lugares de la general, y en lo posible también de poder ganar mi categoría", afirmó.

Cabe señalar que el campeonato se realizó a lo largo de tres fechas y que la última se disputó el 5 de marzo en Villa Rumipal. Con respecto al desarrollo del certamen, el atleta local destacó: "A medida que fueron pasando las fechas me fui sintiendo cada vez mejor, como que me fui soltando, fui confiando también en el trabajo que venimos haciendo con mi entrenadora, y eso me dejó también tranquilo, de que se puede seguir mejorando también".

Asimismo, Puebla se refirió al hecho de que el campeonato finalizó hace diez días, aunque su consagración terminó por oficializarse en las últimas horas: "Uno siempre está haciendo números con los chicos que corre, tenemos una buena amistad, y yo me daba ya como campeón, pero uno espera siempre al resultado oficial por ahí como para no generarse incluso falsas expectativas".

"Los cálculos que hicimos estuvieron bastante bien, así que por suerte me pude quedar este año con el campeonato. Además de haber sido bastante parejito en las tres carreras", agregó.

Finalmente, Puebla contó cuales son los próximos desafíos que tiene en el futuro: "La idea es seguir el 2 de abril, competir en el medio Iron Man por el campeonato argentino, que se hace también en Almafuerte. El 22 de abril ya estamos clasificados a la final del campeonato argentino de Triatlón Sprint, que también va a ser en Almafuerte".

"En junio tengo la maratón que voy a correr en Río de Janeiro, voy a hacer el debut en esa distancia de 42 kilómetros", concluyó.