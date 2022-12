Precisamente, fue durante todo el sábado 24 de diciembre, en vísperas de la Nochebuena. En diálogo con Villa María Ya!, contó como su gestó esta actividad solidaria: "Soy un comerciante, yo dirijo una empresa familiar, una marmolería, y pensamos en los vecinos, pensamos en los conocidos, pensamos en aquel que no tenía un pan dulce para cortar, ni para comer a la noche, entonces surgió la idea entre todos de poder hacer una colecta y comprar para 70 familias, y poder llevarle un regalito, poder llevarle un pan dulce y poder llevarle para comer".

Asimismo, Ramos narró: "Repartimos pollo, pan, bolsón navideño, y un juguetito para cada niño de las setenta familias". "Para nosotros fue una caricia al alma, porque estamos aportando que la sociedad a nosotros como personas nos dio una oportunidad, así que nosotros tenemos que devolver de la misma manera al vecino o la vecina", agregó.

ramos2.jpg

En tanto, relató que desarrollaron la actividad en el barrio San Martín y en otro sector de la ciudad donde hay un basural, ubicado en inmediaciones del barrio Bello Horizonte. "Fuimos para allá también, a repartir a la gente que está ahí removiendo la basura", señaló.

"En esto nosotros nos dimos cuenta lo mal que estamos, estamos muy mal y hace falta que recorran más los barrios, que profundicen más, que se proyecte más", reflexionó el referente social. Además, agregó: "Hoy en día los jubilados no tienen qué comer, la gente cartonera también, hay mucha carencia, entonces eso nos moviliza un montón y nos desespera".

Por otra parte, Ramos analizó la forma en la que reaccionaron los vecinos: "Nos dieron las gracias, hay gente que nos abrazaba y se le caían las lágrimas". "A nosotros nos emocionó mucho", manifestó.

Finalmente, afirmó que vienen realizando con frecuencia este tipo de actividades. "Tenemos que ser solidarios y no tenemos que apuntarnos nosotros mismos de decir "no, este es planero, este sí, este no", porque esa gente no tiene la culpa del sistema", concluyó.