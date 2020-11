El grosero "error" de prioridades fue advertido por el grupo Villa María sin Barreras que lo filmó para que quedara documentado el semejante fallo.

CUAL ES LA PRIORIDAD para el Municipio de V.M.?

En ese sector de la ciudad se anunció el nuevo pavimento y las obras están en marcha. Lo llamativo es cómo se equivocaron al colocar un cartel que da una prioridad, pero no pusieron rampas. Habrá ahora más gastos en romper el pavimento para instalarlo, o finalmente las personas en silla de ruedas no tendrán esa posibilidad. Además, instalaron un lomo de burro en ese sector, por lo que sería complejo también levantar esa obra.

"Parece otra broma más de la gestión actual de la Municipalidad de Villa María. Alguien piensa con claridad cuál es la prioridad en temas de inclusión? Será muy difícil? Prioridad quien debe tener, si el estado no prioriza hacer obras concretas? Se lo volvemos a decir, y les dejamos este video para que les quede claro. Cuando hagan una obra "nueva" de pavimentación, dejen el espacio para los rebajes en las esquinas. así después cuando vayan a hacer la rampa se ahorran un paso. No es muy difícil, no? Y sería mucho mejor que de paso, HAGAN la rampa. Que la prioridad sea hacer rampas, no poner carteles", detalle el posteo del grupo.