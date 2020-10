A través de Zoom, el dirigente deportivo estuvo acompañado por Lucas Martinetti, quien durante los últimos años tuvo un rol destacado en la entidad deportiva, llegando a ocupar la vicepresidencia. Entre sus propuestas, el expresidente de la Federación Cordobesa de Fútbol manifestó la necesidad de crear una mutual y una proveeduría para los deportistas, así como de avanzar en la integración con otras entidades deportivas, como la Liga Villamariense de Baby Fútbol, la Asociación del Fútbol Comercial (AFUCO) y el Fútbol Amistad.

Asimismo, Ranco se refirió a sus reuniones junto a Gabriel Chiaraviglio y Eduardo "Tati" Rodríguez, quienes ocuparían respectivamente la presidencia del Colegio de Árbitros y Tribunal de Penas, así como al apoyo que recibió de parte de Alumni y su dirigente Adrián López. También se comprometió a lograr que los clubes no tengan que pagar cuotas fijas durante su gestión.

Precisamente, el dirigente manifestó que si se trata de "un millón y medio de pesos los aportes que harían al mantenimiento de la entidad madre" tratarían de conseguirlo mediante gestiones, para que las instituciones afiliadas "no tengan que pagar la cuota a la Liga Villamariense de Fútbol". "Es un compromiso, no es una promesa", afirmó.

Finalmente, Ranco destacó: "Nosotros no vamos contra de nadie, absolutamente, ni de la conducción de la Liga ni nada, creemos y nos ha mocionado, nos ha llevado a que tengamos que presentar una propuesta. No sé si será la mejor, pero yo otra propuesta no conozco, conozco la propuesta de alguien que ya está para sacar a alguien, nosotros no queremos estar para sacar a nadie".