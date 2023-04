Raúl Costa después de la condena: "me siento un perejil"

Costa fue sentenciado a tres años de prisión en suspenso e inhabilitado a ocupar cargos públicos por los próximos seis años por una denuncia de la organización no gubernamental (ONG) Asociación Amigos Río San Antonio (ADARSA). Se lo encontró culpable de haber autorizado dos actividades en una zona protegida, cuando era Secretario de Ambiente de la provincia de Córdoba.

Según se pudo conocer, Manu Sosa estaría reenviando el siguiente mensaje a sus partidarios, intentando "limpiar las culpas" que la justicia ya evaluó:

"Amigos/as, estarán ya todos al tanto de mi situación. Siento una gran impotencia, una sensación de injusticia, me siento un perejil. Igual interiormente con la tranquilidad de haber hecho lo correcto. Me condenaron por autorizar dos expedientes que venían con los informes técnicos y jurídicos aconsejando su aprobación. Es una cosa de locos. No hay trasfondo de corrupción, ni de manejo de fondos, ni nada por el estilo. Simplemente se cuestionó esas autorizaciones, y el jurado popular entendió hubo abuso de autoridad. No quiero hacerlo largo. Por privado ofrezco todas las explicaciones. Y por supuesto, haré lo que sea lo mejor para el Manu y para la campaña, obviamente van a tratar de vincularlo con el fallo (como si tuviera algo que ver) habrá que tener tranquilidad y paciencia para afrontar la situación".

