Presentaron el Recorrido Peñero: todo lo que tenés que saber

En la oportunidad, el intendente Martín Gill brindó una serie de precisiones respecto al tradicional evento, que comenzará antes que el Festival de Peñas y lo acompañará durante su desarrollo. En este sentido, se conoció que habrá dos peñas, la de la Agrupación Folklórica de Villa María y la de Los Soñadores.

Asimismo, habrá otros patios de comidas, incluyendo al de Bomberos, del Jockey Club, del Rotary Club y dos de La Cantina. También en lo referente a las opciones gastronómicas, vale señalar que durante el Recorrido Peñero se establecerán 12 food trucks y que todos los espacios tendrán opciones para celíacos.

recorrido peñero.jpg

También se anunció que habrá una carpa para emprendedores locales y otra para los artesanos, así como espacios de comercialización y exhibición de productos, institucionales y recreativos. Las carpas no se ubicarán sobre los espacios verdes, y comenzarán a construirse a partir del próximo lunes.

Finalmente, una vez finalizado el Recorrido Peñero tendrá lugar el festival Costa Explota, que se extenderá entre el viernes 17 y el martes 21 de febrero.

Sin manteros

Por otra parte, al igual que el año pasado, no estarán permitidos los manteros, de manera que no se generará un espacio para que se establezcan. El motivo de esta decisión es que el espacio para transitar el Recorrido Peñero sea armónico y no esté invadido.