"Sí. Mi mamá también jugó mucho con todo este tema, porque hace rato que venimos luchando por mi sobrino, por mi hermana. Pero bueno, mi hermana, yo no puedo hacer mucho porque es mayor de edad y decide por ella sola. Pero pedimos por mis sobrinos que son chiquitos y no tienen que estar pasando por tantas cosas", dijo Zurita.

-¿Cuál es el riesgo que corren tus sobrinos?

-Muchos, porque ellos se golpean, pelean, las criaturas están en medio, se tiran con cosas. Mi sobrino en el 2019, se tiraron con una silla y le abrieron la cabecita, le hicieron siete puntos en la cabeza. Lo fui yo a buscar porque me llamaron y que supuestamente se había caído de la cama y cuando yo vi a mi sobrino bañado en sangre, cuchillo, todo tirado, lo primero que pensé fue agarrar a mi sobrino en los brazos y salir disparando porque se me moría. Y bueno, llegué al dispensario, estaba la policía, el doctor, todo, y se hizo la denuncia también, pero no pasó nada, se lo volvieron a entregar y siguió pasando lo mismo. A mi sobrina la pasaron por arriba con la moto y un carrito y también le lastimaron la cabecita y nunca se hizo nada. Hicimos denuncias, fuimos a tribunales, a todos lados, pero nunca nos dieron una solución.

-¿Qué edades tienen hoy tus sobrinos?

-Mi sobrino, el más grande, tiene cinco añitos y la nena tiene tres añitos, va a cumplir cuatro en unos meses.

-¿Vos vas a la justicia de Bell Ville, que es la que le corresponde a Ballesteros?

Sí, sí, sí. Pero me dijeron que me iban a llamar, pero hasta ahora estoy esperando y no, no pasó nada. Ellos están juntos allá en Justiniano Pose. Ya no viven en Ballesteros.

-Y sigue la situación igual allá.

-Sí, sí, sí.

-Hay algo que contás en tu posteo que realmente nos resultó preocupante, la nena juega a drogarse con azúcar.

-Sí, sí, eso es lo que más me preocupó porque -se quiebra-. Yo estoy dispuesta a tenerlos. Digo la verdad, yo pedía ayuda en Bell Ville con una abogada, todo, pero no pasa nada, no sé. Y bueno cuando los tuve en mi casa 15 días vi situaciones que no son de un nene de cinco y una niña de tres años , se tocaban ellos mismos, y lo de jugar con el azúcar así como ella jugaba. No, yo creo que eso no va, eso no está bien.