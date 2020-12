Regalos de Navidad, pese a la crisis hay descuentos y promociones

En una entrevista brindada a Radio Ya, Nerina, de Librería y juguetería Las Estrellas, se refirió al complejo año y la crisis, pero comentó las estrategias que tienen para que los más chicos puedan tener un regalo de Navidad.

Entrevista a Nerina de Juguetería y Librería Las Estrellas

"Estamos esperando que reactive todo. Tenemos mucha fe. Creemos que mucha gente, con esto de no poder viajar, decide quedarse en casa y capaz regale juguetes a los más pequeños", dijo.

Las Estrellas tenía la costumbre de armar una carpa con juguetes a la vista, pero este año, por la crisis, optaron por no hacerlo: "Decidimos no hacerlo, por una cuestión económica. No nos animamos. Tratamos de ver cómo vender y que se cumplan todas las normativas que se piden con el COVID, que la gente no se acumule, pero nosotros queremos vender y la gente no quiere esperar", señaló.

Ante la consulta por el tema de los precios, señaló que aumentaron bastante: "Lo bueno que vemos es que no vendimos juguetes en todo el año por la pandemia, por eso no aumentamos nada. No queremos aprovecharnos de la gente". Y agregó que, "lo poco que se compró sí tiene aumento", pero que "preferimos vender más pero ganando un poco menos a cada producto".

Respecto a los descuentos, Nerina señaló que apuntan a que todos los chicos puedan tener algún regalo y para eso ofrecen promociones especiales para las familias que deben comprar regalos para varios niños. También tienen importantes descuentos para los que pagan en efectivo.

Librería y Juguetería Las Estrellas está ubicado en Sarmiento 1823 en horario corrido de 9 a 20.30. Cuentan con todos los juguetes originales y también con imitaciones de buena calidad pero con precios más baratos. Nerina está acompañada de Rocío y Jimena en la cálida atención al público.