René Bosio pidió informes sobre el edificio Alem

Por otro lado también expresó que se le han pedido informes a la municipalidad y a "otras entidades públicas" con el objetivo de poder concentrar la mayor cantidad de pruebas posibles para "poder tomar resoluciones al respecto". "Esto se enmarca dentro de la denuncia, en donde algunas personas se sienten damnificadas por el hecho que no pueden escriturar en virtud de que faltan determinadas cosas, que el edificio tendría numerosas deudas o que no tendrían los papeles en orden etc. etc." explica el fiscal.

Luego de estos informes solicitados se podrá determinar si "hay alguna conducta penal" o si en su defecto se trata de otra "conducta" que podría ir por lo civil, lo comercial, administrativo, etc.