"Estamos en desacuerdo en la forma que tiene la escuela para abordar la situación económica actual", manifestó uno de los padres. Y agregó: "Muchos papás no han podido trabajar y algunos hasta se quedaron sin trabajo".

Además, afirman que la escuela les continúa cobrando la cuota normal sin ningún tipo de descuento o financiamiento, lo que dificulta la posibilidad de ejecutar un nuevo gasto.

Por otra parte, resaltó que la mayoría de los padres se encuentran en desacuerdo con la cobranza de la misma, ya que los chicos no asisten hace ocho meses a las escuelas y les parece desafortunada la actitud que tomó el colegio con respecto a la crítica situación económica actual.

La respuesta

Villa María Ya! consultó al colegio y explicaron que se trata de un pedido que formularon algunos padres. "en este momento no se trata de una obligatoriedad. Se hizo de esta manera porque permitía ofrecer cuotas. De ninguna manera está en juego el “banco” de cada alumno". Además "se ofreció cierta financiación de deuda en cuotas sin intereses para algunas tarjetas".

"Tanto la matrícula como las cuotas son parte de las obligaciones de quienes asisten a las escuelas de gestión privada", indicaron.

Desde el Rivadavia explican que cada nivel educativo está brindando el servicio"conforme las pautas dadas por el Ministerio de Educación. Todos los docentes han asumido el compromiso en la pandemia de capacitarse y poner elementos personales a disposición de cada estudiante para darle el servicio educativo".

"Muchas de las escuelas de gestión privada y en particular el Rivadavia cuenta con un plantel docente y no docente por el cual no recibe subsidio por parte del estado y con el cobro de las cuotas puede seguir cumpliendo con el pago de los sueldos, Afip, Caja de Jubilaciones y todos los otros gastos que permiten mantener la infraestructura edilicia", explicaron.

"Durante el 2020 a cada padre que se comunicó se le expresó que la cuota no tenía ningún tipo de interés ni gasto administrativo por pago fuera de término. Se mantuvo el valor durante todo el año a pesar del aumento del salario de los docentes". "Con cada familia se fue llegando a acuerdos, el personal directivo se comunicó con cada una de las familias que querían plantear alguna dificultad".

"Desde la semana pasada se han abierto canales para que cada familia pueda plantear su situación de manera personalizada y siempre se llega a acuerdos porque la escuela es parte de la sociedad y también sufre las consecuencias de esta pandemia", concluyeron.