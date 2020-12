El encuentro comenzará a las 21.30 en el estadio Gran Parque Central, con el arbitraje del chileno Roberto Tobar, quien será asistido por sus compatriotas Christian Schiemann y Claudio Ríos, y televisado por la señal ESPN.

River clasificará ganando, empatando y hasta perdiendo por la mínima diferencia, mientras que Nacional debe vencer 2-0 para definir con tiros desde el punto penal y por tres tantos de ventaja para torcer el rumbo de la serie y ser semifinalista.

El triunfador de esta llave enfrentará en una de las semifinales a Palmeiras de Brasil, que eliminó en cuartos de final a Libertad de Paraguay, al igualar 1-1 en Asunción y vencerlo holgadamente en San Pablo por 3 a 0.

En el encuentro de ida, jugado en el estadio de Independiente, se produjo un hecho que puede marcar el destino de la eliminatoria y fue el segundo gol de River convertido por Bruno Zuculini en el último minuto.

Esa diferencia de 2-0 parece irremontable para el equipo uruguayo, por más que en la historia del fútbol hay miles de ejemplos en donde el "punto" pasó a ser "banca" y nadie le puede quitar al "tricolor" oriental la ilusión de dar la sorpresa.

Son varios los motivos del claro favoritismo riverplatense, pese a que la cita es en Montevideo, con estadio a puerta cerradas, y entre ellos está la calidad individual, la experiencia de sus jugadores y la clara evidencia de ser un equipo con una estructura muy sólida.

River no tiene el nivel de juego que lo elevó a la final de las dos Libertadores pasadas, ante Boca y Flamengo, con algunas individualidades que no pasan por su mejor momento, como el goleador colombiano Rafael Santos Borré, pero su esquema no varió, y jugará en el Parque Central como en Buenos Aires, no hay margen de especulación para el equipo de Marcelo Gallardo, que además va al frente en donde sea.

Nacional es un equipo muy joven, con mucho corazón y fuerte físicamente, sin la categoría de River, con un goleador con oficio como el argentino Gonzalo Bergessio, quien de todas maneras lleva un mes sin anotar. En los tres cotejos posteriores a la fase de grupos no marcó goles (los dos ante Independiente del Valle, de Ecuador, y el de la semana pasada frente a River) y mañana tendrá que hacerle tres al equipo de Gallardo, un objetivo que se presume difícil.

River sufrirá dos ausencias de peso, la de Enzo Pérez, con coronavirus y que ya no jugó en la ida (lo sustituyó Leonardo Ponzio), y la de Ignacio "Nacho" Fernández, con lumbalgia, tras lesionarse el sábado pasado en ocasión del partido con Argentinos Juniors por la Copa Diego Maradona.

Las variantes para reemplazar a Fernández son el juvenil Santiago Sosa, que jugó por él cuando estuvo desgarrado, Zuculini, de buenos rendimientos en la misma posición, y hasta Milton Casco, quien contra Argentinos pasó a jugar de volante cuando entró Gonzalo Montiel por "Nacho".

Nacional llega golpeado por haber perdido el clásico uruguayo el pasado domingo ante Peñarol por 3-2, y la Copa es su objetivo ya que fue el último equipo oriental que la ganó allá por 1988, la tercera de su rica historia.

No hay alternativa para el equipo de Jorge Giordano, deberá terminar con su improductividad en el arco rival y tendrá que cuidarse de no recibir goles ante un River que los hace de local y visitante.

Todo está dado para el "Millonario" pero el fútbol es un deporte en el que nada está asegurado y Nacional es un equipo con historia que ya protagonizó remontadas en anteriores participaciones en la Libertadores.

Probables formaciones

Nacional: Sergio Rochet; Mathías Laborda, Renzo Orihuela, Agustín Oliveros y Ayrton Cougo; Gabriel Neves, Emiliano Martínez, Joaquín Trasante y Santiago Rodríguez; Gonzalo Bergessio y Gonzalo Castro. DT: Jorge Giordano.

River Plate: Franco Armani, Gonzalo Montiel, Robert Rojas, Paulo Díaz y Fabricio Angileri; Jorge Carrascal, Santiago Sosa o Bruno Zuculini o Milton Casco, Leonardo Ponzio y Nicolás de la Cruz; Rafael Santos Borré y Matías Suárez. DT: Marcelo Gallardo.

Arbitro: Roberto Tobar, de Chile.

Cancha: Gran Parque Central, de Nacional de Montevideo.

Hora de inicio: 21.30.

TV: ESPN.