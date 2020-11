Precisamente, la joven damnificada manifestó: "El lunes 26/10 en horas de la madrugada me robaron mi moto de la vereda de mi edificio, sobre la calle Alem. Una calle transitada, avenida, a 3 cuadras de la policía. Nadie vio nada. Ninguna cámara funcionaba o grabó algo. No fui la única, robaron 2 motos más". Asimismo, resaltó que radicó la denuncia en la sede policial.

Cuatro días más tarde, su pareja y su suegra vieron una moto similar en el estacionamiento del Hospital Pasteur, aunque sin patente. Eusebio narró que se acercaron "a unos policías y al guardia del Hospital", aunque al no estar seguros de que se trate del vehículo les recomendaron que solamente "les sacaran foto y lo grabaran para poder tener un registro".

"La pareja del hijo de puta que me robó la moto las vió y le avisó, él bajó rápido y se fue, así como así, sabiendo la policía, sabiendo el guardia, sabiendo que era una moto robada porque no podía ser que no anduviera sin patente y tan perseguido", añadió.

La investigación del presunto autor

Asimismo, la joven investigó con el objetivo de dar con el presunto autor del robo de su motocicleta, y manifestó: "Se llama Lautaro Astudillo, no tiene una dirección fija donde viva, pero suele estar en la casa de su padrastro en el barrio Los Olmos, de Villa Nueva, vive en una esquina en las calles Catamarca y Cárcano, y el padrastro en la esquina de Derqui y Sáenz Peña. También se está armando una “casa” cerca de la orilla del río atrás del motel TIC-TAC". "Sé todo. Mi familia me ayudó a saber dónde estaba, quién era, qué hacía, todo", enfatizó.

Finalmente, Eusebio afirmó que volvió a hacerse en la Policía para ampliar la denuncia: "Me dijeron nuevamente que sí, que iban a hacer allanamientos, que la iban a buscar, que tenían toda la información. Al rato me entero que sigue dando vueltas en mi moto, con una pinza para cortar candados o cadenas". "Les indiqué por donde estaba, cómo estaba vestido, qué tenía encima, cómo estaba mi moto en ese momento. NO HICIERON NADA. Ni un solo patrullero vi desde la policía hasta el barrio", concluyó.