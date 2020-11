Robo de Autopartes: Arias declaró y solicitan su libertad

"Ayer brindó declaración indagatoria, fue convocado por el fiscal de instrucción y mi defendido está haciendo uso de su defensa, citó y explicó su derecho de defensa material", señaló el abogado defensor.

El acusado habló y no se abstuvo de declarar en una instancia que duró dos horas aproximadamente. "No se cayó, habló, pero por respeto al defendido y no entorpecer la investigación no se puede dar a conocer", apuntó Ferrera.

"Se viene solicitando la libertad, la jueza de control resolvió mantener la detención y sobre esa situación se planteo un recurso de apelación para que la Cámara reexamine la situación", concluyó.