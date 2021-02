El robo de bicicletas, se ha vuelto cada más más habitual

Así es el caso de Lucas, quien publicó hace horas atrás en su cuenta de Facebook, que le robaron la bicicleta sobre la calle Catamarca y esquina Lisandro de la torre.

"Es mi herramienta de trabajo, tiene un portaequipaje", apuntó en la publicación, la marca es Venzo Eolo, rodado 29.

Otra bici robada, esta vez a un niño

"Me llamo Joaquín y tengo 10 años, me robaron la bici de la calle Jorge Newbery 3182, del barrios las playas . Por favor si alguien la tiene que me la devuelvan mi papá me la compró con mucho sacrificio y hoy no tiene para compararme", expresó el niño, quien solicita la devolución de su bicicleta.