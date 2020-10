En muletas, delincuente robó y huyó: lo filmaron las cámaras

Según le contó Russi a Villa María Ya, recibió un gran número de llamados de vecinos y de otras víctimas de este delincuente que, aparentemente, vivía en el barrio Los Olmos y ahora pernocta en calle San Juan, en el corazón del barrio Ameghino.

El robo fue muy rápido. Russi dijo que uno de los empleados de su rotisería llegó a trabajar y estacionó la motocicleta. Antes de eso había comprado carne por alrededor de $1200 que iba a llevar a su casa. Pero cuando salió a abrir el baúl de su rodado, la carne ya no estaba. Esto sucedió en la rotisería ubicada en ruta pesada y Ramón Campana.

Cuando revisaron las cámaras observaron como este sujeto en muletas abrió el baúl, sacó la carne y huyó. Vecinos le contaron a la dueña del comercio que este delincuente "es muy conocido" y que habría estado implicado en decenas de hechos delictivos de distinta gravedad.

La fiscalía se contactó con Russi ya que decidió actuar de oficio al ver la publicación en redes sociales que se había viralizado.

No trascendió la identidad del delincuente, pero esperan detenerlo pronto. Aunque el joven trabajador y la dueña se resignaron, no quisieron dejar de escrachar al malviviente que se aprovechó de un descuido para llevarse lo que no se suyo.