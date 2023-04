El hecho fue confirmado a Villa María Ya! por fuentes allegadas a la causa, que ya fue denunciado a la policía y está en etapa de investigación.

Entre los detalles a los que se accedió, se supo que el malviviente no tuvo reparos en todos los testigos que vieron su accionar ya que el robo se perpetuó delante de los vecinos que estaban haciendo fila para comprar pescado. El sujeto sacó el arma, le apuntó a la trabajadora. El ilícito no duró más de un minuto. El sujeto se alzó con la recaudación -no precisada- y huyó del lugar.

Rápidamente se radicó una denuncia y la policía llegó al espacio. También estuvo presente Seguridad Ciudadana. La justicia ya solicitó las cámaras de seguridad de la zona para identificar al hombre.

Precios Justos

El programa Precios Justos busca llegar a los barrios con distintos alimentos a precios más económicos en relación a la competencia. Es una estrategia de soberanía alimentaria para que todos y todas puedan consumir alimentos variados, en este caso pescado.

Precios Justos arrancó su recorrida por el barrio Mariano Moreno, siguió en el Carlos Pellegrini y ahora estaba en el barrio Nicolás Avellaneda.

El programa seguirá llevándose adelante, pero no se definió en qué barrio se instalará el camión. La propuesta se lleva adelante los lunes cada 15 días con propuestas como el kilo de filete de merluza a 850 pesos.