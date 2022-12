Precisamente, la víctima narró en declaraciones a Villa María Ya! que habría sucedido al término del partido de la selección Argentina, cuando el país festejaba la obtención del tercer mundial. "Nos fuimos en familia a comer a la casa de unos amigos, después nos fuimos a festejar a la plaza y regresamos a la casa de mi pareja", señaló.

Asimismo, relató: "Estando acá recibo un mensaje de mi vecino, el que vive al lado, avisándome que le pareció raro, porque vio la persiana de la ventana de mi casa, de la parte de atrás, abierta, de una manera que parecía que habían querido entrar a mi casa a robar, pero que él a simple vista podía ver como que no se habían llevado nada". "Me escribió a las 17:55, y calculamos 20:30 haber llegado más o menos al barrio", agregó.

También manifestó: "Cuando ingresamos obviamente fuimos directo a esa pieza, y efectivamente nos encontramos con que la ventana estaba levantada hasta arriba". "Empecé a prestar atención en las otras habitaciones, cocina y comedor, y sí, me topo con que habían revuelto todo", añadió.

El detalle de lo que robaron

Por otra parte, la víctima del hecho de inseguridad destacó: "Se llevaron todas cosas que podían entrar en una bolsa, porque todo lo que es tele, la cortadora de pasto a explosión que estaba al lado de la ventana no se la llevaron, todo lo de más valor no se llevaron absolutamente nada".

"Robaron perfumes, robaron ropa interior, robaron ropa, juego de toallones nuevos, robaron un par de zapatillas, me robaron una pava eléctrica, un caloventor, la planchita del pelo y el secador, un termo", precisó. Además, la vecina destacó: "La sensación fea de todo esto es que violaron la intimidad de lo que es mi casa, porque revolvieron todo".

Asimismo, afirmó: "Es todo cosas de mujer, entonces la verdad que lo que pensamos en el barrio, y conclusiones que sacamos, es que además de un hombre tiene que haber habido una mujer". "Hasta se dieron el lujo de elegir", exclamó.

La situación del barrio y la denuncia policial

Por otra parte, habló de la situación que se vive en el Poetas Argentinos: "Nos ayudamos entre todos, y lamentablemente lo que es mi casa y la de algunos vecinos que dan para el lado del campo está bastante expuesto, porque es la seguridad que pongamos nosotros en cada casa y nada más".

"No es que pasan policías todo el tiempo como para hacer un recorrido, es más, de hecho hasta ahora en ese mismo día a nosotros nos robaron el reflector del cartel del barrio", agregó.

Finalmente, relató que ese domingo acudió a la comisaría para radicar denuncia, aunque estaban con otro inconveniente y decidió ir al día siguiente. "Me tomaron la denuncia, dejé todo asentado, todo lo que me faltó, y ahora cada vez que voy acomodando me voy dando cuenta que me faltan más cosas", concluyó la mujer, quien precisó que la investigación queda en manos de la Policía.