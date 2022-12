Robo y destrozos en el edificio Mignola

"El viernes a las doce de la noche entraron ladrones, cuatro al primer piso que son todas oficinas de la radio, cadena, radio show y rompieron las puertas de todas las oficinas a patadas. Ingresaron a cada una de ellas buscando por supuesto elementos de valor, dinero. Rompieron de todo y se llevaron varias cosas", señaló el damnificado.

Según indicó, entre las cosas que se llevaron fue dinero, celulares y cosas pequeñas y a otros elementos de trabajo los rompieron o dañaron.

"Los elementos de trabajo son monitores, computadoras, elementos de transmisión que son grandes, pesados, o sea que esos no se los llevaron. Por ahí lo tiraron y lo rompieron buscando alguna otra cosa", resaltó

Hay dos bancos alrededor que tienen cámaras que apuntan para todos lados y dichas imágenes captadas ya fueron llevadas a la policía, con el motivo de poder resolver la investigación del robo.

"Todo se llevó ya la policía que actuó muy bien, vino la científica, se llevaron huellas, también vino la policía de investigación, se portó muy bien pero bueno, no tenemos nada todavía y no se ha identificado nadie, por lo que no tenemos ninguna novedad. Han forzado la puerta de ingreso que da al primer piso y subieron la escalera para tener acceso directo", expresó.