"Lo encontramos en el piso. Evidentemente se ha desprendido, pero no tenemos por el momento ninguna otra circunstancia que nos permita determinar lo que ocurrió. Está trabajando la fiscalía. Vamos a trasladar el panel a sede judicial para que sea peritado", afirmó en declaraciones a La Voz del Interior.

Además, Rodríguez expresó su tristeza por lo sucedido y manifestó que no había reclamos de rotura ligadas a la jaula para lanzamiento de disco y martillo. "No es una estructura para subir o trepar. Si alguien estuvo escalando, no es la función para la que fue creada", mencionó.

El hecho tuvo lugar durante la madrugada del viernes y que el niño sufrió un impacto en su cabeza. Fue trasladado inmediatamente por su madre hacia el Hospital Regional Pasteur, donde posteriormente confirmaron su deceso.

Finalmente, cabe señalar que la noticia causó una fuerte conmoción en la comunidad de Villa María y la región, en tanto que desencadenó el comienzo de una investigación a cargo de la fiscal Juliana Companys.

