Romina Mercado: "él siempre rompre la orden de restricción"

Luego comienza a relatar lo que le toca vivir desde entonces: "Es una violencia verbal, física y psicológica, siempre está molestándome, tengo 6 (seis) denuncias previas acá (refiriéndose a tribunales) con restricción, él siempre rompe la restricción y así todo el tiempo".

Menciona luego estar esperando una respuesta de tribunales, admite que una jueza la atendió pero que está esperando una respuesta, también por otro lado comenta que es una mujer asistida por el Polo de la Mujer, pero que entiende que sólo la pueden asesorar y acompañar.

También explica que le dieron un botón antipánico, pero que no funciona, "la restricción la tengo siempre en mi cartera, pero cuando llamo a la policía me dicen que no, que tengo que ir a denunciar, él rompe la restricción la rompió un montón de veces y yo estoy cansada" menciona.

Luego comenta que detrás de su casa vive su ex suegra y que cada vez que sus hijos (tiene dos menores) salen a jugar al patio reciben amenazas, por lo que pide que desalojen a sui ex suegra o que le proporcionen un nuevo lugar para vivir, porque psicológicamente está "muy angustiada".

Escuchá la entrevista completa realizada por el periodista Pablo Paredes:

WhatsApp Audio 2023-01-18 at 11.07.05 (online-audio-converter.com).mp3

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCnkfi2cqE_H%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAFPKADyHkyTgPxRMdDqcl16IQJDYSehPIUqL3VbegfGpcZCfx4LnaKTLxp4OfUqzLgaKkb662Fr4WvEj50XOyIi6IZBnlRd8MJhgM6i7NWwP7Ilfk8yGMJZABvMRwZCpeizuyU9mitz3JsUgwA6VQRbM7pjkxYFAnmYJCVec View this post on Instagram A post shared by Vill Mi Y! (@villamariaya)

¿Más información?

Unite a nuestro grupo de noticias: Click aquí

Escribinos por WhatsApp: Click aquí

Seguinos en Facebook: Click aquí

Buscanos en Instagram: Click aquí

Estamos en Twitter: Click aquí

Nuestra comunidad en Telegram: Click aquí

Recibí las noticias por Telegram: Click aquí

Estamos en Tik Tok: Click aquí

Suscribite en YouTube: Click aquí

Grupo de Villa María en Telegram: Click aquí