“Estamos en un proceso donde la llegada de las fiestas, la posibilidad de encontrarnos, los eventos, tenemos que hacerlos con un nivel de responsabilidad y respeto, porque sigue siendo la prioridad de todos nosotros cuidar la vida de la gente”, enfatizó Rosso, a la vez que señaló que reflejó la situación con datos: “En los últimos dos días se han alcanzado los 800 testeos diarios, con un nivel de positividad que está entre el 5 y el 8 por ciento. En una hora de estar trabajando este Centro, con los primeros 100 hisopados, 15 personas dieron positivo”.

Consultado sobre la marcha del proceso de vacunación, el intendente subrayó que las personas no vacunadas siguen teniendo, con todas las cepas de virus, complicaciones que pueden llevan a la internación con desenlaces fatales. Por lo tanto, afirmó: “Más allá del pensamiento, que respetamos, más allá de que en Argentina no es obligatoria la colocación de esta vacuna, sabemos que ha sido la herramienta que nos ha permitido la disminución del trabajo de los médicos en fase de internación o de enfermedad grave”.

Finalmente, apuntó que todos los casos detectados en los últimos días solo han demandado hasta el momento aislamiento en sus hogares y seguimiento telefónico.

Por su parte, Trecco puso énfasis en la importancia del testeo: “Sabemos que de esto se sale testeando, detectando el virus precozmente y aislando, y apelando a que la gente se cuide para cuidar a los demás”. Además, bregó porque quienes aún no se inmunizaron lo hagan a la brevedad. En tal sentido, vale aclarar que la vacunación actualmente se realiza a demanda y con presentación espontánea en la Asistencia Pública y en todos los centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

El funcionario reiteró que el covid “se está transformando en una enfermedad de no vacunados”, e instó a completar esquemas para reforzar la protección “para cuidar al resto, no solo para cuidar mi salud”. Reforzando el concepto, señaló que en la ciudad hay dos pacientes internadas en estado crítico y que ambas mujeres decidieron no recibir la vacunación.

El Centro Único de Testeos funciona desde hoy en el Centro Cultural Comunitario y lo hará de lunes a domingo de 8:00 a 20:00 horas, a excepción de los feriados del 25 de diciembre y 1 de enero, cuando atenderá de 8:00 a 12:00.