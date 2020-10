"La situación no da para más, que el aumento del combustible, repuestos y otros costos fijos no dejan margen de ganancia y el sector se está ahogando", manifestó un taxista local.

"Se nos están riendo y tenemos que darle un corte definitivo a esta situación, como dueño de la empresa me adhiero al paro”, sostiene el propietario de Taxis Donald, en dialogo con Radio Centro, y agregó: “Somos los únicos que le estamos poniendo el pecho al transporte público en la ciudad, tenemos el GNC más caro del país y no damos más. Necesitamos respuesta, no podemos permitir que no nos den pelota”.