Salud en terapia intensiva: trabajadores sanitarios denuncian empleo en negro, falta de insumos y persecución patronal

Un grupo de trabajadores de la salud villamariense emitió un comunicado para visibilizar la paupérrima situación laboral que atraviesan a pesar de atender situaciones tan complejas como posibles casos de coronavirus.

Villa María Ya! estableció contacto con algunos de ellos que, de manera anónima, accedieron a brindar detalles de cómo desempeñan sus actividades: “Trabajamos en una empresa que atiende llamados del 107. El sistema está colapsado. Somos pocos en las guardias. Estamos precarizados, nos están pagando 115, 120 pesos la hora con jornadas laborales de 12 horas y en el mes superiores a 200 horas.

La situación informal también es apremiante: “No nos pagan los bonos, no nos pagan aguinaldo, no tenemos ART, no nos pagan los viáticos, nos descuentan todo lo que se rompa o se pierda. No tenemos barbijos N95 ni quirúrgicos, son de friselina por lo que tenemos que comprarnos nosotros los elementos”.

“Estamos cansados de la situación porque nadie nos escucha, la gerencia nos amenaza con reemplazarnos. Si alguien se queja nos reemplazan porque somos un número más. Entendemos la situación de la gente pero queremos que ellos entiendan que estamos cansados y colapsados de la precarización laboral y de la presión patronal. Pertenecemos a una empresa privada con el 107 que está tercerizada. El gremio que nos tendría que representar es ATSA que no intervino, no hizo nada, el Ministerio de Trabajo no nos da audiencia y estamos a la deriva”, manifestaron los trabajadores sanitarios.

Esta situación se agrava si mencionamos que todos los llamados particulares con síntomas compatibles por coronavirus los deben atender ellos: “En domicilio todos los casos sospechosos de COVID-19 los tenemos que hacer nosotros salvo que la persona tenga obra social. Hace un mes atrás a 4 compañeros los tuvieron que poner en cuarentena porque atendieron el primer caso confirmado de COVID-19 de una mujer de acá de Villa María y como no teníamos las medidas de seguridad nos tuvieron que poner los 14 días en aislamiento”.

“No queremos un homenaje, queremos que la gente sepa que estamos precarizados. A algunos compañeros de trabajo les descontaron 7 mil pesos por tocar el espejo de la ambulancia. A todos nos descontaron plata porque se perdieron donaciones de la gente. Si hacés una inspección ahora con los que están de guardia, los que tienen barbijo es porque se los compraron ellos, no porque nos lo dio la patronal” finalizaron molestos.