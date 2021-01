Precisamente en la jornada del martes llegaron las 300 vacunas para completar el esquema de inmunización de los agentes sanitarios de los sectores público y privado que fueron vacunados a finales del mes de diciembre. De ellos, alrededor de 55 corresponden a personal sanitario del municipio que cumple funciones en la primera línea de atención frente a la pandemia.

“Es muy importante cumplir el esquema de dos dosis para lograr la inmunidad completa”, explicó Jure, a la vez que instó a los trabajadores a que lo hagan. En el caso de los agentes sanitarios municipales identificados para recibir la vacunación en esta primera etapa, más del 95 por ciento lo hizo. El resto no accedió por estar de vacaciones o por hallarse enfermos.

Por su parte, Trecco expresó: “Me siento muy feliz, no solo porque no voy a contagiarme, sino porque no voy a poder contagiar a otros”. “Insto a todos los equipos de salud a que se vacunen porque es una parte muy importante para empezar a solucionar este problema”, completó.

Igualmente, ambos profesionales hicieron énfasis en la necesidad de continuar implementando las reglas básicas de cuidado para evitar la transmisión del virus: correcto uso de barbijo o tapabocas, distanciamiento social e higiene permanente de manos.

Mientras se completa el primer esquema de vacunación contra el covid en la ciudad, el municipio sigue trabajando en la organización y capacitación de voluntarios para la puesta en marcha del Plan Estratégico de Vacunación, con el que se apunta a lograr la inmunidad en 30.000 vecinas y vecinos de la ciudad.

Para ello, se prepararon cinco centros de vacunación, que estarán ubicados en las sedes de la UTN y la UNVM, en el edifico de Extensión de la UNVM, en el Centro Cultural Comunitario Leonardo Favio y en el Centro Vecinal de barrio Roque Sáenz Peña. Todos los puestos ya están equipados con freezer y generadores de electricidad para asegurar la cadena de frío necesaria para las dosis.