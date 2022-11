Acaba de concluir una movilización que cierra estas tres jornadas de paro y el doctor Guillermo Nardi indicó: "El balance es bueno desde lo institucional porque nosotros como vos verás en medio de la lluvia seguimos marchando y estamos más unidos que nunca, eso tiene que conocerlo el gobierno".

"Esta manifestación es la primera vez que se hace una jornada en la provincia y mañana se replica en toda toda la ciudad de Córdoba con marcha desde el pueblo sanitario al Patio Olmo. No sabemos si nos van a dejar llegar, creemos que no, a la casa de gobierno, pero lo que queremos y que a nosotros no nos va a parar nada por la por la lucha en esta reivindicación y que creemos absolutamente necesario y justo", agregó.

Con respecto a la consulta sobre lo ofrecido indicó que desde el sector lo tomaron como "una tomada de pelo".

"Los contadores que nos asesoran directamente me dicen, miren muchachos, sigue siendo una joda, así que en verdad no nos podemos ni siquiera puntualizar", expresó Nardi.

Con respecto ante la consulta sobre cuanto gana un médico en nuestro país, con numerosas horas semanales y con guardias, indicó que alrededor de los 240 mil pesos con los descuentos.

"Hay varias formas de que nos paguen, y ahora estamos viendo que han llegado los aumentos a los hospitales nuevos con lo que había arreglado y más o menos para que vos tengas idea yo tengo de bruto 290 mil pesos que con la deducción hacemos todos los descuentos que nos hacen cobramos 240 mil pesos de bolsillo con el aumento", puntualizó.

Y concluyó: "Un médico que trabaja treinta y cinco horas y hace guardias. Y estoy diciéndole a la gente que somos los que mejores cobran. De guardia común que tenga el recibo de ciento cuarenta mil pesos, creo que decían los compañeros, ciento cuarenta y cinco mil pesos. Con el aumento".