Precisamente, desde el lunes y por un lapso de catorce días, se prolongará la restricción de circulación entre las 20 y 6 de la mañana, mientras que varias actividades no podrán desarrollarse. Se trata de los bares y restaurantes (podrán funcionar vía take away), los salones de fiestas y boliches, las escuelas de danza, canto y teatro, los natatorios, gimnasios, las reuniones sociales y familiares, las prácticas de cultos, autocines, centros de formación profesional y academias de oficio presencial, y las academias de idiomas presenciales.

Asimismo, Schiaretti resaltó que el gobierno de Córdoba ayudará a los sectores que no funcionarán durante las dos semanas venideras.

"Hoy más que nunca precisamos del empeño de todos para combatir la pandemia"

Antes del anuncio de medidas, el gobernador analizó la situación de la provincia en el marco de la pandemia de coronavirus, resaltando que se atraviesan "momentos difíciles" y que los casos "no paran de aumentar". "Hoy más que nunca precisamos del empeño de todos para combatir la pandemia", agregó.

Asimismo, Schiaretti resaltó la tarea del personal médico, aunque manifestó que pese al "tremendo esfuerzo que hacen los equipos de salud, lo que precisa Córdoba es que haya responsabilidad social" y enfatizó que nadie sabe "que la mayor causa de contagios son "cual es el techo de número de casos que se puede tener".

"La causa mayor de los contagios del Covid-19 son por reuniones sociales y familiares, fundamentalmente por reuniones sociales clandestinas", agregó. Finalmente, el gobernador afirmó que agregarán 490 camas a las unidades de terapia intensiva para Covid-19, y que la cifra total llegará a 2143.

Mañana habrá anuncios en Villa María

Finalmente, desde la municipalidad de Villa María informaron que durante la mañana del domingo tendrá lugar una reunión, en la cual participarán las autoridades locales junto a sus pares provinciales y los representantes de otras localidades, con la finalidad de definir nuevas disposiciones de circulación. Además, resaltaron que en horas de la tarde se comunicarán y detallarán las medidas desde que regirán desde el lunes.