¡Primer anotado! Costa anticipó que su equipo podría presentar candidato si Gill no vuelve

Raúl Costa anunció que el sector político en el cual trabaja desde hace varios años está dispuesto a presentar un candidato a intendente en caso de que Martín Gill no vuelva a ocupar el sillón de Viñas.

Es necesario señalar que Costa junto a su equipo trabajaron para la reelección del actual jefe comunal en uso de licencia.

El ex candidato a intendente de la ciudad, en diálogo a Villa María Ya!, manifestó: “En el sector en el cual participó dentro del peronismo de la ciudad, decimos que no juzgamos si debe haber o no elecciones, no sabemos si las habrá. No nos aventuramos a decir eso, ya que debe ser la junta electoral en su momento y siempre y cuando el intendente en uso de licencia Martín Gill no retorne al cargo, deberá analizar de qué forma se llevarán a cabo los comicios”.

“Si se da una situación de este tipo y estoy hablando sobre supuestos, veremos llegado ese momento cuál es la actualidad de la política local. Pero la idea del grupo que nos acompaña es la de presentar candidatura y esto no implica que deba ser yo el candidato, en nuestro espacio hay una gran cantidad de hombres y mujeres capacitados para llevar adelante el desafío”. agregó.

Audio: Declaraciones de Raúl Costa a Villa Maria Ya!