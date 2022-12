El actor y productor estadounidense Ashton Kutcher publicó en sus redes una foto con la camiseta argentina junto a la leyenda: "Por Messi". Mientras que Ricky Martin también vistió los colores de la Selección y festejó con un baile eufórico desde su casa de Miami. "Yo quiero estar en Argentina para sentir la locura que están viviendo ahí, como yo en mi casa... ¡Me estoy volviendo loco", manifestó el cantante boricua.

"En argentina no nací, pero hoy me siento de allí. No te lo puedo explicar, porque no vas a entender. Muchachos, esto ya no es ilusión. Ganaron la tercera", fue el mensaje con el que celebró Alejandro Sanz. Mientras que Ricardo Arjona mostró el nerviosismo con el que vivió la definición por penales y felicitó al equipo argentino: "Hay veces que el destino no se equivoca y gana el que se lo merece. Grande Argentina".

"Hoy se hizo historia para el resto de la vida me guardo este momento", expresó el colombiano Sebastián Yatra, que estuvo presente en el estadio Lusail y se sumó a los festejos eufóricos en Doha. Mientras que Anya Taylor-Joy, la actriz británica-argentina- capturó en sus historias de Instagram a Messi cuando lo poncharon las cámaras en plena celebración.

Otro que se conmovió con la consagración de "La Pulga" fue Daddy Yankee, quien expresó su admiración a través de Twitter. "Felicidades a Messi, acaba de cerrar su carrera de manera histórica. ‘El camino es duro pero el duro se queda en el camino’. Respeto", escribió el cantante de reggaeton. Su colega Don Omar también celebró e incluso, le agradeció a Diego Maradona por "ayudar desde arriba" en el partido contra Países Bajos, que fue uno de los más difíciles de la Copa.

El actor Christopher Mintz-Plasse, conocido por su trabajo en la película Super Cool, demostró su fanatismo en cada partido y celebró el tercer mundial de la Argentina con la camiseta celeste y blanca y la compañía de sus mascotas. Mientras que el cantante canadiense Drake apostó un millón de dólares a que el equipo dirigido por Lionel Scaloni resultaría ganador y cobrará nada menos que casi tres millones de dólares.